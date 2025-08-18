uživo Napeto u Beogradu: Demonstranti kamenicama gađali prostorije SNS u Cvijićevoj, reagovala Žandarmerija

Nastavljaju se protesti i blokade širom Srbije. Jutros su se u Novom Sadu ispred zgrade suda kod Spensa okupili građani, na poziv studenata u blokadi, u znak podrške uhapšenima na protestima prošle nedelje. Studenti su na skup podrške pozvali sinoćnjem protestu, koji je održan ispred zgrade pravosuđa zbog saslušanja šestoro uhapšenih. Osim u Novom Sadu, protesti su sinoć održani i u Nišu ispred zgrade Policijske uprave, a zatim ispred prostorija SNS-a, kao i u