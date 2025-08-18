uživo Napeto u Beogradu: Demonstranti kamenicama gađali prostorije SNS u Cvijićevoj, reagovala Žandarmerija

NIN pre 19 minuta
Nastavljaju se protesti i blokade širom Srbije. Jutros su se u Novom Sadu ispred zgrade suda kod Spensa okupili građani, na poziv studenata u blokadi, u znak podrške uhapšenima na protestima prošle nedelje. Studenti su na skup podrške pozvali sinoćnjem protestu, koji je održan ispred zgrade pravosuđa zbog saslušanja šestoro uhapšenih. Osim u Novom Sadu, protesti su sinoć održani i u Nišu ispred zgrade Policijske uprave, a zatim ispred prostorija SNS-a, kao i u
Studenti i građani najavili za sutra blokadu zgrade pravosudnih organa

NoviSad.com pre 2 sata
Studenti povodom blokade suda u Novom Sadu: "Pravda za uhapšene - sloboda za sve"

Radio 021 pre 3 sata
Novi skup pred sudom u 6h: Pravda kasni, sloboda ne sme da čeka

Luftika pre 3 sata
Pritvor osumnjičenima za napad na pripadnike 'Kobri' u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 3 sata
IZ ŽUTOG U CRVENI KARTON: Studenti pozivaju na blokadu novosadskog suda u utorak u 6

Moj Novi Sad pre 3 sata
Petoro osumnjičenih za napad na "Kobre" na protestu u Novom Sadu u pritvoru na Klisi, jedan u kućnom pritvoru

Blic pre 4 sati
Advokat osumnjičenih za napad na "Kobre": Uložićemo žalbe, tražimo uvid u spise predmeta

NIN pre 6 sati
NišNovi SadSNSžandarmerijastudentiprotestiblokade

Specijalno tužilaštvo Kosova: Pritvor za Gorana Rakića i još 11 osoba zbog barikada 2022.

Danas pre 25 minuta
Vučić stigao u demolirane prostorije SNS, posekao se na staklo: "Dobro vidimo šta je njihova politika, nećemo se sklanjati"

Blic pre 20 minuta
Da li je izlazak na kosovske lokalne izbore priznanje da je bojkot bio greška?

Danas pre 19 minuta
Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Blic pre 1 sat
"Izbeći svaki oblik nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija, policijska akcija mora biti…

"Izbeći svaki oblik nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih partija, policijska akcija mora biti srazmerna": Oglasila se delegacija EU u Srbiji o aktuelnoj situaciji u zemlji

Blic pre 1 sat