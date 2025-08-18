Vučić: Glišić upravo napušta bolnicu, za mesec dana vraća se redovnim dužnostima

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Vučić: Glišić upravo napušta bolnicu, za mesec dana vraća se redovnim dužnostima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je 5. avgusta doživeo moždani udar, upravo napušta bolnicu i da se za mesec dana vraća redovnim dužnostima. "Naš Darko upravo napušta bolnicu.

Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", naveo je Vučić u objavi na Instagram profilu, uz fotografiju sa Glišićem. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću pozlilo je 5. avgusta dok je gostovao u jutarnjem programu TV Pink. On je potom primljen u Klinički centar Srbije, gde je operisan.
