Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić mu pružio podršku

Sputnik pre 44 minuta
Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić mu pružio podršku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je 5. avgusta doživeo moždani udar, upravo napušta bolnicu i da se za mesec dana vraća redovnim dužnostima.

„Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli“, naveo je Vučić u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju sa Glišićem. Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću pozlilo je 5. avgusta dok je gostovao u jutarnjem programu TV Pink. On je potom primljen u Klinički centar Srbije, gde je operisan. Pogledajte i:
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

Blic pre 29 minuta
Vučić: Ministar Glišić napušta bolnicu, za mesec dana se vraća redovnim dužnostima

Vučić: Ministar Glišić napušta bolnicu, za mesec dana se vraća redovnim dužnostima

Nedeljnik pre 13 minuta
Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić ga ponivo posetio

Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić ga ponivo posetio

Pravda pre 9 minuta
Vučić: Glišić upravo napušta bolnicu, za mesec dana vraća se redovnim dužnostima

Vučić: Glišić upravo napušta bolnicu, za mesec dana vraća se redovnim dužnostima

NIN pre 34 minuta
Ministar Darko Glišić otpušten iz bolnice

Ministar Darko Glišić otpušten iz bolnice

RTS pre 44 minuta
Vučić objavio da Darko Glišić izlazi iz bolnice

Vučić objavio da Darko Glišić izlazi iz bolnice

Danas pre 8 minuta
Ministar Glišić napušta bolnicu, za mesec dana se vraća dužnostima

Ministar Glišić napušta bolnicu, za mesec dana se vraća dužnostima

Politika pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijedruštvo

Politika, najnovije vesti »

Olenik poručio ministru pravde: Odgovaraćeš baš pred tužiocima kojima pokušavaš da narediš kvalifikaciju terorizma za javna…

Olenik poručio ministru pravde: Odgovaraćeš baš pred tužiocima kojima pokušavaš da narediš kvalifikaciju terorizma za javna okupljanja

N1 Info pre 18 minuta
"Crveni karton": Novosadski studenti u blokadi pozvali na novi skup ispred suda sutra ujutru

"Crveni karton": Novosadski studenti u blokadi pozvali na novi skup ispred suda sutra ujutru

Radio 021 pre 14 minuta
"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

Blic pre 29 minuta
Određen pritvor do 30 dana za pet osoba zbog napada na Kobre, terete se za teško ubistvo u pokušaju

Određen pritvor do 30 dana za pet osoba zbog napada na Kobre, terete se za teško ubistvo u pokušaju

Danas pre 4 minuta
Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Danas pre 24 minuta