Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić mu pružio podršku

Ministar Glišić izašao iz bolnice, Vučić mu pružio podršku
Sputnik pre 44 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je 5. avgusta doživeo moždani udar, upravo napušta bolnicu i da se za mesec dana vraća redovnim dužnostima.
„Naš Darko upravo napušta bolnicu. Za mesec dana vraća se redovnim dužnostima. Hvala svima koji su brinuli", naveo je Vučić u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju sa Glišićem. Ministru za javna ulaganja Darku Glišiću pozlilo je 5. avgusta dok je gostovao u jutarnjem programu TV Pink. On je potom primljen u Klinički centar Srbije, gde je operisan.