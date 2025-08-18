Srbija stoji iza ugovora o oružju sa izraelskim Elbitom vrednog 1,64 milijarde dolara

Nova pre 48 minuta  |  Autor: N1
Izraelski mediji izveštavaju da je Srbija evropska zemlja koja stoji iza ugovora vrednog 1,64 milijarde dolara potpisanog sa odbrambenim gigantom Elbit Systems iz te zemlje, prenosi Times of Israel.

Elbit je prošle nedelje najavio ugovor o snabdevanju svojim preciznim artiljerijsko-raketnim sistemima dugog dometa i bespilotnim letelicama, ali nije imenovao kupca, piše Times of Israel. Kako se navodi dalje u tekstu, „kao deo petogodišnjeg ugovora o odbrani, Elbit će isporučiti paket bespilotnih borbenih sistema sa veštačkom inteligencijom, uključujući lično upravljane dronove za taktičku i operativnu upotrebu“. Ugovor se odnosi na isporuku Elbitovih preciznih
