Primoravao siromašnog mladića da radi na imanju i krade drva, dobio 30 dana pritvora

Viši sud u Subotici odredio je pritvor do 30 dana muškarcu starom 32 godine, zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

On je, kako se navodi, osumnjičen da je primoravao mladića, starog 26 godina, da radi na njegovom imanju, koristeći njegove teške prilike. Kako se navodi u saopštenju, A. H. iz okoline Subotice, sumnjiči se da je izvršio krivično delo "trgovina ljudima". On je, kako se sumnja, to radio od početka ove godine, dodala je policijska uprava u Subotici. Takođe, sumnja se da ga je, uz pretnje, naterao da seče drva u šumi vlasništvo javnog preduzeća "Vojvodina šume" i da