Studenti u blokadi za večeras najavili nove proteste: "Gde smo ono stali?"

Studenti u blokadi najavili su za večeras nastavak protesta, koji će se u više gradova u Srbiji održavati pod sloganom "Gde smo ono stali?".

Kako se navodi na Instagram stranici studenata u blokadi, okupljanja su planirana u 19.30 kod Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Kod Vukovog spomenika i kod kružnog toka na Novom Beogradu okupljanje je najavljeno za 20 časova. View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Studenti se okupljaju i u Požegi u 19 časova, a zatim i na Gradskom trgu u Valjevu i Studentskom parku u Boru. U Zrenjaninu, skup