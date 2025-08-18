Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Dražava Donald Tramp izjavio je danas da je okončao sest ratova za šest meseci, ali da mora da sluša mnoge kako mu govore da radi pogrešno.

"Tačno znam šta radim. Okončao sam šest ratova za šest meseci, jedan od njih je potencijalna nuklearna katastrofa, a ipak moram da čitam i slušam 'Volstrit džurnal' i mnoge druge koji zaista nemaju pojma, kako mi govore da je sve što radim pogrešno u vezi sa haosom Rusija-Ukrajina, koji je rat uspavanog Džoa Bajdena, a ne moj", napisao je on na mreži Truth Social. Kako je rekao, on je tu samo da bi zaustavio konflikte, a ne da ih produbljuje. "To se nikada ne bi