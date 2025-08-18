Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Dražava Donald Tramp izjavio je danas da je okončao sest ratova za šest meseci, ali da mora da sluša mnoge kako mu govore da radi pogrešno.

"Tačno znam šta radim. Okončao sam šest ratova za šest meseci, jedan od njih je potencijalna nuklearna katastrofa, a ipak moram da čitam i slušam 'Volstrit džurnal' i mnoge druge koji zaista nemaju pojma, kako mi govore da je sve što radim pogrešno u vezi sa haosom Rusija-Ukrajina, koji je rat uspavanog Džoa Bajdena, a ne moj", napisao je on na mreži Truth Social. Kako je rekao, on je tu samo da bi zaustavio konflikte, a ne da ih produbljuje. "To se nikada ne bi
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Košta: EU će sutra dobiti izveštaj o razgovorima Trampa i Zelenskog

Košta: EU će sutra dobiti izveštaj o razgovorima Trampa i Zelenskog

Euronews pre 41 minuta
Samit Trampa, Zelenskog i evropljana: Stigao Zelenski! Sve je spremno za početak; Tramp želi trajan mir (video)

Samit Trampa, Zelenskog i evropljana: Stigao Zelenski! Sve je spremno za početak; Tramp želi trajan mir (video)

Večernje novosti pre 11 minuta
Uoči sastanka sa Trampom: Zelenski traži da se Rusija „silom“ primora na mir

Uoči sastanka sa Trampom: Zelenski traži da se Rusija „silom“ primora na mir

Nedeljnik pre 1 sat
"Od ovoga zavisi pravac ukrajinske budućnosti" Stručnjaci za Kurir: Suštinski se približavamo miru, ali ono što čeka Zelenskog…

"Od ovoga zavisi pravac ukrajinske budućnosti" Stručnjaci za Kurir: Suštinski se približavamo miru, ali ono što čeka Zelenskog će biti "zanimljivo"

Kurir pre 1 sat
"Neprihvatljivo"; Crvene linije ostaju?

"Neprihvatljivo"; Crvene linije ostaju?

B92 pre 1 sat
Ukrajina očajnički pokušava da spreči mir

Ukrajina očajnički pokušava da spreči mir

Vesti online pre 2 sata
Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

Tramp: Tačno znam šta radim, okončao sam šest ratova za šest meseci

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonVolstritRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Zelenski pozvao Trampa da uspostavi mir ako treba silom protiv Rusije

Zelenski pozvao Trampa da uspostavi mir ako treba silom protiv Rusije

Danas pre 1 sat
Sastanak Trampa i Zelenskog u Vašingtonu: bezbednosne garancije i teritorijalni integritet Ukrajine

Sastanak Trampa i Zelenskog u Vašingtonu: bezbednosne garancije i teritorijalni integritet Ukrajine

Naslovi.ai pre 4 minuta
Sastanak Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o bezbednosnoj arhitekturi i ratu u Ukrajini

Sastanak Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o bezbednosnoj arhitekturi i ratu u Ukrajini

Naslovi.ai pre 1 minut
uživo RAT U UKRAJINI Tramp dočekao Zelenskog u Beloj kući: Predsednik Ukrajine obučen formalnije nego uobičajeno

uživo RAT U UKRAJINI Tramp dočekao Zelenskog u Beloj kući: Predsednik Ukrajine obučen formalnije nego uobičajeno

Euronews pre 3 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Počeo sastanak Zelenskog, Trampa i evropskih lidera u Beloj kući

UKRAJINSKA KRIZA: Počeo sastanak Zelenskog, Trampa i evropskih lidera u Beloj kući

RTV pre 11 minuta