Brnabić o referendumu i nesreći u Novom Sadu

Serbian News Media pre 1 sat
Brnabić o referendumu i nesreći u Novom Sadu

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da inicijativa za savetodavni referendum o opozivu predsednika Aleksandra Vučića stoji u Skupštini, i da bi poslanici mogli da ga iniciraju za samo sat vremena.

Prema njenim rečima, nema nijednog potpisa opozicije koji bi podržao takvu inicijativu. Govoreći o Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku, Brnabić je navela da je zakon završen nakon više od godinu i po dana, ali da niko ne želi da ga pogleda. Dodala je da je formiranje komisije za uvid u birački spisak blokirano. U vezi s tragedijom na Železničkoj stanici u Novom Sadu, Brnabić je iznela kontroverznu tvrdnju. Rekla je da smatra da je pad nadstrešnice, u kojem je
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Danas pre 24 minuta
„Samo osoba bez grama morala, poštenja i pameti može da izjavi da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena…

„Samo osoba bez grama morala, poštenja i pameti može da izjavi da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena revolucija“

Nova pre 23 minuta
Tepić (SSP): Izmišljotinu o diverziji na nadstrešnici Brnabić izgovorila u dogovoru sa Vučićem

Tepić (SSP): Izmišljotinu o diverziji na nadstrešnici Brnabić izgovorila u dogovoru sa Vučićem

Nedeljnik pre 18 minuta
Brnabić tvrdi: Pad nadstrešnice u Novom Sadu bio „početak obojene revolucije“

Brnabić tvrdi: Pad nadstrešnice u Novom Sadu bio „početak obojene revolucije“

In medija pre 3 minuta
Brnabić: Referendum o Vučiću dogovorio bi se za sat vremena, nadstrešnica je bila diverzija

Brnabić: Referendum o Vučiću dogovorio bi se za sat vremena, nadstrešnica je bila diverzija

Beta pre 49 minuta
"Nadstrešnica nije slučajno pala": Brnabić: "To je deo planirane diverzije za rušenje Srbije"

"Nadstrešnica nije slučajno pala": Brnabić: "To je deo planirane diverzije za rušenje Srbije"

Blic pre 1 sat
Brnabić: "Mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije"

Brnabić: "Mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije"

Moj Novi Sad pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićReferendumSkupština SrbijeNovi SadAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Olenik poručio ministru pravde: Odgovaraćeš baš pred tužiocima kojima pokušavaš da narediš kvalifikaciju terorizma za javna…

Olenik poručio ministru pravde: Odgovaraćeš baš pred tužiocima kojima pokušavaš da narediš kvalifikaciju terorizma za javna okupljanja

N1 Info pre 18 minuta
"Crveni karton": Novosadski studenti u blokadi pozvali na novi skup ispred suda sutra ujutru

"Crveni karton": Novosadski studenti u blokadi pozvali na novi skup ispred suda sutra ujutru

Radio 021 pre 14 minuta
"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

"Sada je dobro": Oglasio se Darko Glišić nakon izlaska iz bolnice

Blic pre 29 minuta
Određen pritvor do 30 dana za pet osoba zbog napada na Kobre, terete se za teško ubistvo u pokušaju

Određen pritvor do 30 dana za pet osoba zbog napada na Kobre, terete se za teško ubistvo u pokušaju

Danas pre 4 minuta
Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Danas pre 24 minuta