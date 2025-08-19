Procurio detalj razgovora sa Trampom: "Ne trebaš mi, želim Zelenskog nasamo"

Dan koji je za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog započeo diplomatskom neizvesnošću, završio se velikim olakšanjem.

Nakon višesatnih sastanaka u Vašingtonu, koji su uključivali razgovore s predsednikom Donaldom Trampom i najmoćnijim evropskim liderima, dogodio se ključan preokret. Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, postignut je "proboj" jer je Tramp izrazio spremnost za učestvovanje u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, piše Politiko. Ovaj potez označava novu eru, ne samo za američko-ukrajinske odnose, već i za lični odnos Zelenskog i Trampa, kao i saradnju