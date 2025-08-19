(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Posle kraćeg osveženja u nedelju i ponedeljak, u Srbiji će ponovo biti toplije do četvrtka, kada se u većini mesta očekuje jednodnevni topli talasa sa temperatura oko i iznad 35 stepeni. Već u petak, sa dolaskom polarnog vrtloga, uz pljuskove sa grmljavinom, oblačnost i pad temperature, biće opet znatno svežije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će danas biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutro i pre podne, a na istoku i jugoistoku Srbije, uz nešto više oblačnosti, još ponegde s kišom i lokalnim plјuskovima uz mogućnost grmlјavine. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 30 stepeni. Uključen je „žuti“ meteoalarm zbog grmljavine u: Prvi stepen upozorenja