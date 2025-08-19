(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 20 minuta
(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

Posle kraćeg osveženja u nedelju i ponedeljak, u Srbiji će ponovo biti toplije do četvrtka, kada se u većini mesta očekuje jednodnevni topli talasa sa temperatura oko i iznad 35 stepeni. Već u petak, sa dolaskom polarnog vrtloga, uz pljuskove sa grmljavinom, oblačnost i pad temperature, biće opet znatno svežije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će danas biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, dužim ujutro i pre podne, a na istoku i jugoistoku Srbije, uz nešto više oblačnosti, još ponegde s kišom i lokalnim plјuskovima uz mogućnost grmlјavine. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 30 stepeni. Uključen je „žuti“ meteoalarm zbog grmljavine u: Prvi stepen upozorenja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 20 minuta
Sutra sunčano vreme, temperatura do 33 stepena

Sutra sunčano vreme, temperatura do 33 stepena

Novi magazin pre 30 minuta
Letu je došao kraj i neće se vraćati! Rhmz objavio dugoročnu prognozu do kraja avgusta

Letu je došao kraj i neće se vraćati! Rhmz objavio dugoročnu prognozu do kraja avgusta

Alo pre 35 minuta
Danas sunčano i toplo

Danas sunčano i toplo

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Letu se bliži kraj: Objavljena prognoza do kraja meseca

Letu se bliži kraj: Objavljena prognoza do kraja meseca

Ozon press pre 51 minuta
Ovo je datum kada hladni front stiže u Srbiju: Temperatura pada za 10 stepeni, prete i grmljavinske oluje

Ovo je datum kada hladni front stiže u Srbiju: Temperatura pada za 10 stepeni, prete i grmljavinske oluje

Telegraf pre 1 sat
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde kiša

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde kiša

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Opozicioni odbornici traže sastanak sa načelnikom Policijske uprave u Zrenjaninu

Opozicioni odbornici traže sastanak sa načelnikom Policijske uprave u Zrenjaninu

Zrenjaninski pre 6 minuta
(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 20 minuta
(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne…

(Mape) toplotni talas se vraća, a onda novi obrt! Detaljna vremenska prognoza RHMZ za 5 dana: Popaljeni alarmi zbog 2 opasne pojave

Blic pre 20 minuta
Karate savez Vojvodine održao pripreme za najbolje takmičare, učestvovale i karatistkinje “Zadrugara” Karate klub "Zadrugar"…

Karate savez Vojvodine održao pripreme za najbolje takmičare, učestvovale i karatistkinje “Zadrugara” Karate klub "Zadrugar"

Volim Zrenjanin pre 40 minuta
MUP o privođenju Jovovića i Čeleketić: Sprečavali tužioca da uđe u zgradu suda

MUP o privođenju Jovovića i Čeleketić: Sprečavali tužioca da uđe u zgradu suda

Moj Novi Sad pre 5 minuta