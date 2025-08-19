‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

Danas pre 3 sata  |  BBC News na srpskom
‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

Sukobi policije i demonstranata, zapaljena i demolirana sedišta vladajuće Srpske napredne stranke, suzavac, topovski udari i pucanj iz pištolja – to je slika sa gradskih ulica širom Srbije poslednjih sedam dana.

Iako mirnije, u ponedeljak uveče došlo je do incidenata na protestima studenata i njihovih pristalica pod nazivom „Gde smo ono stali?“ u Beogradu. Još jedno sedište Srpske napredne stranke demolirano je u centru Beogradu, u Cvijićevoj ulici, posle čega se Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, pojavio ispred prostorija partije. Oni to rade jer su nemoćni. Mi ćemo nastaviti da se borimo, a vi nastavite da se borite i radite za Srbiju, poručio je Vučić ispred
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Nedeljnik pre 3 sata
Vučić posetio prostorije SNS nakon protesta: Gonićemo ih brže i snažnije

Vučić posetio prostorije SNS nakon protesta: Gonićemo ih brže i snažnije

Danas pre 4 sati
Vučić obišao demolirane prostorije SNS, posekao se na staklo: "Dobro vidimo šta je njihova politika, nećemo se sklanjati"

Vučić obišao demolirane prostorije SNS, posekao se na staklo: "Dobro vidimo šta je njihova politika, nećemo se sklanjati"

Blic pre 3 sata
Ubačena pirotehnika u prostorije SNS u Zemunu: Razbijena stakla, vatrogasci brzo reagovali (foto)

Ubačena pirotehnika u prostorije SNS u Zemunu: Razbijena stakla, vatrogasci brzo reagovali (foto)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSrpska napredna strankaSNSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Ministri Vlade Srbije u Pionirskom parku: Mali, Selaković i Mesarović sa pristalicama SNS

Blic pre 2 sata
Dačić: Ukupno je bilo 2.300 do 2.400 učesnika, do sad uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

Dačić: Ukupno je bilo 2.300 do 2.400 učesnika, do sad uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

RTV pre 2 sata
Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Poslanici i ministri SNS-a ispred Skupštine Srbije

Danas pre 3 sata
Brnabić šefovima misije Kvinte: U Srbiji udar na ustavni poredak

Brnabić šefovima misije Kvinte: U Srbiji udar na ustavni poredak

Danas pre 3 sata
Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Nedeljnik pre 3 sata