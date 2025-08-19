‘Gde smo ono stali’: Demolirano još jedno sedište SNS-a, protesti širom Srbije

Sukobi policije i demonstranata, zapaljena i demolirana sedišta vladajuće Srpske napredne stranke, suzavac, topovski udari i pucanj iz pištolja – to je slika sa gradskih ulica širom Srbije poslednjih sedam dana.

Iako mirnije, u ponedeljak uveče došlo je do incidenata na protestima studenata i njihovih pristalica pod nazivom „Gde smo ono stali?“ u Beogradu. Još jedno sedište Srpske napredne stranke demolirano je u centru Beogradu, u Cvijićevoj ulici, posle čega se Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, pojavio ispred prostorija partije. Oni to rade jer su nemoćni. Mi ćemo nastaviti da se borimo, a vi nastavite da se borite i radite za Srbiju, poručio je Vučić ispred