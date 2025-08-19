Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Nedeljnik pre 11 minuta
Protesti u Srbiji, šesti dan: Razbijena stakla na prostorijama SNS-a u Beogradu, Vučić najavio oštar odgovor države

Beograd, Kragujevac, Novi Pazar i još nekoliko mesta i gradova u Srbiji i večeras su bili poprište protesta, a nakon što su demonstranti razbili prozore na prostorijama SNS-a u Cvijićevoj ulici u Beogradu, predsednik Aleksandar Vučić zapretio im je bržim i snažnijim gonjenjem.

Događaji u Beogradu U Beogradu su demonstranti u Cvijićevoj ulici razbili prozore na prostorijama Srpske napredne stranke, na šta je brzo reagovala Žandarmerija potiskujući ih. Razbijeni prozori na prostorijama SNS-a na Paliluli. pic.twitter.com/sihgoHnO29 — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 18, 2025 Nakon incidenta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je oštećene prostorije i izjavio da će država „goniti demonstrante mnogo brže i snažnije“. Ministri i
