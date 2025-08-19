Nekoliko stotina građana protestovalo ispred kuće predsednika Opštine u Gornjem Milanovcu

Nekoliko stotina građana protestovalo je u ponedeljak uveče u Gornjem Milanovcu ispred kuće predsednika te opštine Dejana Kovačevića i pevali mu pesmu „Izađi mala“.

Oni su se pre toga okupili na Trgu kneza Mihaila u centru Gornjeg Milanovca, odakle su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama, blokirajući ih za saobraćaj. Kolona demonstranata zaustavila se ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Gornjem Milanovcu ispred kojih se nalazila policija, a aktivista te stranke sinoć nije bilo. Jedan od učesnika protesta obratio se okupljenima i rekao da aktivisiti SNS, koje je nazvao „nepomenici“, nisu imali