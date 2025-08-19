Građani protestovali ispred kuće predsednika opštine u Gornjem Milanovcu, pevali mu "Izađi mala"

Nekoliko stotina građana protestovalo je u ponedeljak uveče u Gornjem Milanovcu ispred kuće predsednika te opštine Dejana Kovačevića i pevali mu pesmu "Izađi mala".

Oni su se pre toga okupili na Trgu kneza Mihaila u centru Gornjeg Milanovca, odakle su krenuli u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama, blokirajući ih za saobraćaj. Kolona demonstranata zaustavila se ispred prostorija SNS u Gornjem Milanovcu ispred kojih se nalazila policija, a aktivista te stranke sinoć nije bilo. Protest u Gornjem Milanovcu – kolona stigla i pred kuću predsednika opštine https://t.co/bqpALtGSOS pic.twitter.com/HRezUugxQN — GMinfo.rs