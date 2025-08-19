Olga Danilović napredovala na WTA listi

Danas pre 11 minuta  |  Beta
Srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 41. mesto.

Danilović je 41. teniserka sveta sa 1.320 bodova. Od ostalih srpskih teniserki, Nina Stojanović se popela sa 160. na 158. mesto na WTA listi, Lola Radivojević je pokvarila plasman za 23 mesta i sad je 176. igračica sveta, dok je Teodora Kostović napredovala za 56 pozicija i sad zauzima 265. mesto. Unutar prvih 10 pozicija na WTA listi su svoje plasmane za po jedno mesto popravile Poljakinja Iga Švjontek i Italijanka Džasmin Paolini. Švjontek je nakon osvajanja
