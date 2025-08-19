Dušan Lajović ispao od Van Aša u kvalifikacijama za US open

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Dušan Lajović ispao od Van Aša u kvalifikacijama za US open

Dušan Lajović ispao je već na startu kvalifikacija za US open.

Bolji od srpskog tenisera bio je Francuz Luka Van Aš koji je slavio 2:0 (6:3, 6:1). Iako je bio favorit s obzirom na iskustvi i plasman na ATP listi (129), Lajović je posle dobrog ulaska u prvi set i brejka u petom gemu jednostavno stao. Izgleda je ponovo osećao povredu zbog koje je predao meč u Meksiku. Van Aš, koji je 207. na ATP listi, vezao je četiri gema do kraja prvog seta - 6:3. Imao je Duci mnogo problema pa je Van Aše dobio i naredna četiri gema uz dva
TenisUS OpenATPATP listaMeksikoDušan Lajović

