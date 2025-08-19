Loše vesti za srpski tenis sa Ju-Es opena: Ovome se niko nije nadao

Najnovije vesti iz tenisa nisu idealne po srpski "beli sport".

EPA-EFE/JASON SZENES Naime, naš reprezentativac Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Ju-Es open. I to iako je bio favorit. A ne samo da je poražen, već je doživeo istinski rezultatski debakl. Dušan Lajović / Foto: Tanjug/AP U drugoj deonici ovog meča 207. igrač planete napravio je čak tri brejka i lako priveo meč kraju u svoju korist. Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala