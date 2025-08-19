Ništa od US Opena: Lajović izgubio osam uzastopnih gemova

Sport klub pre 23 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Ništa od US Opena: Lajović izgubio osam uzastopnih gemova

Dupan Lajovič eliminisan je u prvom kolu kvalifikacija za plasman na US Open.

Srpski veteran je na startu takmičenja u Njujorku izgubio od Francuza Luke van Ašea u dva seta – 6:3, 6:1 za sat i sedam minuta igre. Dvadesetjednogodišnji Aše, trenutno 207. igrač sveta, u finišu prvog seta nadoknadio je brejk minusa i sa četiri uzastopno osvojena gema preokrenuo sa 2:3 na 6:3. Francuz je i u drugom setu nastavio u istom ritmu, osvojio je još četiri gema za 4:0. Tridesetpetogodišnji Lajović je kod rezultata 3:0 za rivala prokockao tri brejk lopti
Ključne reči

US OpenNjujorkDušan Lajović

