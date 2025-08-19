Olga i Novak večeras na terenu, Siner odustao od dubla

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Olga i Novak večeras na terenu, Siner odustao od dubla

Prvi teniser sveta, Janik Siner, neće učestvovati u miks dublu na US openu koji će se igrati naredna dva dana kao uvod u poslednji Grend slem sezone.

Italijan je morao da preda finale Mastersa u Sinsinatiju Karlosu Alkarazu posle samo 23 minuta pri rezultatu 5:0 za Španca, jer je imao zdravstvenih problema. Iz predostrožnosti i potrebe za odmorom odlučio je da ne učestvuje u ovom novom formatu takmičenja muško-ženskih parova. "Nisam se osećao dobro juče. Sada imam nekoliko dana oporavka, a onda ću se vratiti na posao, nadam se da ću biti spreman. US open je veoma težak turnir, ali se istovremeno radujem, jer
