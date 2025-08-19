Protest ispred PU Pančevo zbog privođenja studenta

pre 1 sat
Protest ispred PU Pančevo zbog privođenja studenta

Ispred PU Pančevo održava se protest zbog privođenja studenta ETF-a Andreja Tanka.

On se tereti za napad na službeno lice u vršenju službene dušnosti, s obzirom na to da ga je policija identifikovala kako je 13. avgusta u Ulici Dimitrija Tucovića u pokušaju da sa ostalim licima probije policijski kordon, pripadnike MUP-a prskao tečnošću nepoznatog sastava, piše portal 013info.rs. Prema saznanjima portala 013.info saslušanje je zakazano za sutra, 20. avgust u 15 sati. PU Pančevo oglasila se saopštenjem: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova
