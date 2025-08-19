Zaplenjeno dve tone marihuane, uhapšene dve osobe

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenilo oko dve tone marihuane i uhapsilo dve osobe, M.

S. (28) i I. I. (47), pod sumnjom da su se bavile nedozvoljenom proizvodnjom i prometom droge. Akcija je sprovedena na teritoriji Beograda, a osumnjičeni su uhapšeni tokom primopredaje 50 kilograma marihuane. Naknadnim pretresom vozila, policija je pronašla i zaplenila ostatak droge. M. S. i I. I. su zadržani u pritvoru do 48 sati, nakon čega će biti privedeni nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu.