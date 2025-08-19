Delije su zbog ovoga aplaudirale kipranima: Zastava navijača Pafosa oduševila sve na Marakani

Fudbaleri Pafosa imaju na stadionu "Rajko Mitić" podršku stotinak navijača.

Gosti sa Kipra smešteni su u prostoru namenjenom gostujućim navijačima između zapadne i južne tribine. Pristalice Crvene zvezde početkom utakmice su velikim aplauzom pozdravile potez Kiprana. Navijači Pafosa su na ogradi okačili zastave Kipra, Grčke i Srbije, a pored je stajala i zastava "Nema predaje" sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije. Kao i u prošlom kolu protiv poljskog Leha, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv