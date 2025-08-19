Delije su zbog ovoga aplaudirale kipranima: Zastava navijača Pafosa oduševila sve na Marakani

Kurir pre 49 minuta
Delije su zbog ovoga aplaudirale kipranima: Zastava navijača Pafosa oduševila sve na Marakani

Fudbaleri Pafosa imaju na stadionu "Rajko Mitić" podršku stotinak navijača.

Gosti sa Kipra smešteni su u prostoru namenjenom gostujućim navijačima između zapadne i južne tribine. Pristalice Crvene zvezde početkom utakmice su velikim aplauzom pozdravile potez Kiprana. Navijači Pafosa su na ogradi okačili zastave Kipra, Grčke i Srbije, a pored je stajala i zastava "Nema predaje" sa Kosovom i Metohijom u bojama Srbije. Kao i u prošlom kolu protiv poljskog Leha, Crvena zvezda igra protiv tima čiji navijači glasno ističu da je Kosovo neraskidiv
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pafos ima podršku: U Beograd stiglo nekoliko stotina Kiprana na megdan Zvezdi! (foto) Pafos preko bele tačke duplirao…

Pafos ima podršku: U Beograd stiglo nekoliko stotina Kiprana na megdan Zvezdi! (foto) Pafos preko bele tačke duplirao prednost: Stigao ekspresan odgovor Bruna Duartea!

Hot sport pre 48 minuta
Kk Crvena zvezda se oglasila i poslala podršku fudbalerima pred duel sa pafosom: „Svi u napad“ pafos preko bele tačke duplirao…

Kk Crvena zvezda se oglasila i poslala podršku fudbalerima pred duel sa pafosom: „Svi u napad“ pafos preko bele tačke duplirao prednost: Stigao ekspresan odgovor Bruna Duartea!

Hot sport pre 48 minuta
Partizan i Zvezda hoće NBA asa: Večiti vode bitku za nekada veliku uzdanicu Grega Popovića! Pafos preko bele tačke duplirao…

Partizan i Zvezda hoće NBA asa: Večiti vode bitku za nekada veliku uzdanicu Grega Popovića! Pafos preko bele tačke duplirao prednost: Stigao ekspresan odgovor Bruna Duartea!

Hot sport pre 48 minuta
UŽIVO - Da li je ovo "nokaut" Zvezde, 0:2 na "Marakani"

UŽIVO - Da li je ovo "nokaut" Zvezde, 0:2 na "Marakani"

Sportske.net pre 1 sat
VIDEO Pogledajte koreografiju Zvezdinih navijača na meču sa Pafosom, pesma poslužila kao inspiracija

VIDEO Pogledajte koreografiju Zvezdinih navijača na meču sa Pafosom, pesma poslužila kao inspiracija

Nova pre 1 sat
Delije oduševile koreografijom: Uz ovu sliku zapevale čuvenu pesmu

Delije oduševile koreografijom: Uz ovu sliku zapevale čuvenu pesmu

Dnevnik pre 1 sat
Minut ćutanja na marakani: U čast Den Tane i tragično nastradalog navijača Crvene zvezde!

Minut ćutanja na marakani: U čast Den Tane i tragično nastradalog navijača Crvene zvezde!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaDelijeKosovoMarakanaKiparGrčkaMetohijaKosovo i Metohijafk crvena zvezdapafos

Sport, najnovije vesti »

Zvezda dominirala, ali izgubila: Pafos sa dobrim rezultatom čeka revanš na Kipru

Zvezda dominirala, ali izgubila: Pafos sa dobrim rezultatom čeka revanš na Kipru

Danas pre 24 minuta
Kraj za Novaka i Olgu na Ju-Es openu

Kraj za Novaka i Olgu na Ju-Es openu

Danas pre 14 minuta
Lako protiv tima iz Azije: Srbija u četvrfinalu Šampionata Evrope

Lako protiv tima iz Azije: Srbija u četvrfinalu Šampionata Evrope

Danas pre 1 sat
Prijateljica i rivalka Ivane Španović suspendovana zbog dopinga

Prijateljica i rivalka Ivane Španović suspendovana zbog dopinga

Danas pre 2 sata
Kraj za Lajovića na Ju-Es openu

Kraj za Lajovića na Ju-Es openu

Danas pre 4 sati