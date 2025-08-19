Bez obraćanja novinarima po završetku sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, kojom je predsedavao predsednik države Aleksandar Vučić, završena je danas oko 12 časova, prenela je Radio-televizija Srbije.

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednosti održana je u Palati Srbija u Novom Beogradu, a nakon nje nije bilo obraćanja novinarima. Sednici su prisustvovali premijer Đuro Macut, ministri unutrašnjih polova, pravde i odbrane Ivica Dačić, Nenad Vujić i Bratislav Gašić, predsednica parlamenta Ana Brnabić, direktor policije Dragan Vasiljević, direktor Bezbednosno-informativne agencije Vladimir Orlić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović i komandanti i načelnici