Putevi Srbije: Izmenjen režim saobraćaja na relaciji Pakovraće-Požega zbog radova u tunelu Laz

Na relaciji Pakovraće - Požega biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova u tunelu Laz, saopštilo je jutros javno preduzeće Putevi Srbije.

U toku radova u desnoj cevi tunela, koji će trajati 21 dan, saobraćaj će biti privremeno preusmeren i organizovan dvosmerno kroz tehničko-servisne prolaze u levoj cevi tunela. Kako navode iz Puteva Srbije, tokom drugog perioda od 21 dana radovi će biti premešteni u levu cev tunela, a saobraćaj na relaciji Pakovraće-Požega će se za to vreme odvijati dvosmerno kroz službene prolaze u desnoj cevi.