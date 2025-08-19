Pregovori o Ukrajini: Putinov predlog sastanka u Moskvi, bezbednosne garancije i diplomatska faza sukoba

Zelenski odbio sastanak u Moskvi, dok SAD i EU rade na bezbednosnim garancijama i pripremaju trilateralni samit.

Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je američkom predsedniku Donaldu Trampu sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Moskvi kao pokušaj da se postigne mir, ali je Zelenski taj predlog odbio. Putin je tražio da sastanak bude jedan na jedan, bez prisustva Trampa. Blic

Rat u Ukrajini ulazi u novu diplomatsku fazu sa ključnim sastancima Trampa, Zelenskog i evropskih lidera u Beloj kući. Fokus je na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, sličnim NATO članu 5, trilateralnom samitu sa Putinom i mogućoj razmeni teritorija. Tramp je istakao da primirje nije neophodno za pregovore i pozvao Kijev da se odrekne određenih zahteva. Euronews

