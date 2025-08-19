Serijski silovatelj Igor Milošević sada uhapšen zbog razbojništva: Zaćutao u tužilaštvu

Nova pre 13 minuta  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 18. avgusta odredilo zadržavanje do 48 časova Igoru Miloševiću (51) zbog postojanja sumnje da je 18. avgusta na teritoriji Savskižog venca izvršio razbojništvo.

Igor Milošević je, naime, došao na taj način došao u fotografsku radnju „Luna“ upotrebom sile neposredno napao oštećenu radnicu A. D. I (51) i oduzeo novac u iznosu od 2.550 dinara, saopšteno je iz Prvog OJT u Beogradu. Osumnjičenom je stavljeno na teret izvršenje još jednog krivičnog dela razbojništvo u pokušaju, zbog postojanja sumnje da je istog dana, neposredno posle opisanog događaja, na teritoriji GO Zvezdara ušao u frizerski salon „Premijer gold“, pretnjom
