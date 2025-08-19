Brnabić: Počela treća faza obojene revolucije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je počela treća faza pokušaja obojene revolucije u Srbiji "koja podrazumeva zahtev za intervenciju stranog faktora kao navodno rešenje za izlazak iz krize koju su sami izazvali".

Ana Brnabić je ocenila da non-pejper čije je autorstvo pripisala Dušanu Janjiću podrazumeva potpunu okupaciju zemlje i oduzimanje svakog suvereniteta od građana Srbije. "Zamislite stavljanje pod punu kontrolu i strani nadzor legitimno izabranog predsednika, da ga stranci kontrolišu i nadziru šta radi", navela je Brnabićeva na konferenciji zas novinare. Dodala je da je to rešenje za izlazak iz, pod znacima navoda, krize i destabilizacije, a koju su prethodno oni