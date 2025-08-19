Završena sednica Saveta za nacionalnu bezbednost

BEOGRAD - Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, završena je nešto pre 12 časova.

Sednica je održana u Palati Srbija, a posle nje nije bilo izjava za medije. Sednici su prisustvovali predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić. Sednici su prisustvovali i predstavnici