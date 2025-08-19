Novi plasmani srpskih teniserki: Olga Danilović 41. na WTA listi

Ažurirana je WTA rang lista, a srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i sada je 41. teniserka sveta, a 24-godišnjakinja rođena u Beogradu ima 1.320 bodova.

Ovo je spisak prvih 50 igračica sveta: Kad je reč o ostalim srpskim teniserkama, Nina Stojanović imala je isti pomak ka 158. mestu, dok je Lola Radivojević pokvarila plasman za 23 mesta – sada je 176. na WTA lestvici. Teodora Kostić napravila je značajan pomak sa 321. na 265. mesto.