Novi plasmani srpskih teniserki: Olga Danilović 41. na WTA listi

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
Ažurirana je WTA rang lista, a srpska teniserka Olga Danilović napredovala je za dve pozicije i sada je 41. teniserka sveta, a 24-godišnjakinja rođena u Beogradu ima 1.320 bodova.

Ovo je spisak prvih 50 igračica sveta: Kad je reč o ostalim srpskim teniserkama, Nina Stojanović imala je isti pomak ka 158. mestu, dok je Lola Radivojević pokvarila plasman za 23 mesta – sada je 176. na WTA lestvici. Teodora Kostić napravila je značajan pomak sa 321. na 265. mesto.
Ključne reči

SinsinatiWTAWTA listaOlga DanilovićNina StojanovićAryna sabalenkaArina SabalenkaLola radivojevic

