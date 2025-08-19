Potres na US openu: Siner odustao od spektakla u Njujorku

Janik Siner neće učestvovati u konkurenciji miks parova gde je partnerka trebala da mu bude Katerina Sinijakova.

Italijan je ovo potvrdio samo dan pošto je predao Karlosu Alkarasu pri rezultatu 5:0 u finalu turnira u Sinsinatiju. „Nisam se osećao dobro. Sada imam nekoliko dana za oporavak, a onda ću se vratiti na posao. Nadam se da ću biti spreman. US Open je veoma težak turnir, ali istovremeno se radujem, jer volim gren slemove – oni su ključni u mojoj karijeri. Trenutno je oporavak najvažnija stvar“, izjavio je Siner. U prvom kolu su Siner i Sinijakova trebali da igraju