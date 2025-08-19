Da li se to Zapad odriče Vučića?

Vreme pre 58 minuta
Da li se to Zapad odriče Vučića?

Četiri uticajna zapadna medija, i to Amerike, Francuske i Nemačke, su u ponedeljak, 18. avgusta, pisala o represiji Aleksanda Vučića. Većinu tekstova potpisuju urednički kolegijumi, što dodatno daje na važnosti tekstovima koji raskrinkavaju srpskog autokratu

„Vučiću ponestaje prostora za manevar, nezadovoljstvo je kulminiralo.“ Ovako je urednički kolegijum američkog „Fajnenšel tajmsa“ komentarisao dešavanja u Srbiji. U istom danu, objavljen je i komentar redakcije francuskog „Monda“, u kom se situacija u Srbiji poredi sa događajima na u Kijevu 2013–2014, kada su huligani i policajci u civilu korišćeni da izazovu nasilje. „Ovih dana srpski predsednik Aleksandar Vučić pokazuje pravo lice“, komentariše nemački javni
Vučić pred razlupanim SNS prostorijama – "Aca Srbin" izviždan u Cvijićevoj

Luftika pre 33 minuta

Vučić pred razlupanim SNS prostorijama – “Aca Srbin” izviždan u Cvijićevoj

Luftika pre 33 minuta
Noć haosa u Beogradu: Demonstranti demolirali prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, u centru grada palili kontejnere: Vučić…

Noć haosa u Beogradu: Demonstranti demolirali prostorije SNS na Paliluli i u Zemunu, u centru grada palili kontejnere: Vučić još jednom spomenuo "odgovor države"

Blic pre 1 sat

Blic pre 1 sat
Do sada uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

Blic pre 43 minuta

Do sada uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

Blic pre 43 minuta
Zapadni mediji: Raskrinkavanje srpskog autokrate Aleksandra Vučića

Vreme pre 53 minuta

Zapadni mediji: Raskrinkavanje srpskog autokrate Aleksandra Vučića

Vreme pre 53 minuta
Uhapšeno 16 učesnika sinoćnih protesta u Beogradu

Sputnik pre 1 sat

Uhapšeno 16 učesnika sinoćnih protesta u Beogradu

Sputnik pre 1 sat
Ponovo održani protesti u više srpskih gradova

Ponovo održani protesti u više srpskih gradova

Bloomberg Adria pre 1 sat
Uhapšeno 16 učesnika sinoćnih protesta u Beogradu

RTS pre 1 sat

Uhapšeno 16 učesnika sinoćnih protesta u Beogradu

RTS pre 1 sat
Aleksandar VučićNemačkaKijevFrancuska

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

N1 Info pre 3 minuta

(BLOG) Studenti blokirali novosadski sud: Interventna ih potisnula i propustila nekoliko zaposlenih

N1 Info pre 3 minuta
Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

N1 Info pre 33 minuta

Olenik: Vučić bi mogao da oformi tužilaštvo za terorizam u cilju smirivanja protesta u Srbiji

N1 Info pre 33 minuta
Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 38 minuta

Za osmoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, četvoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 38 minuta
Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Beta pre 8 minuta

Blokiran sud u Novom Sadu, zaposleni ulaze iza kordona policije, priveden Radivoj Jovović

Beta pre 8 minuta
Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu

Beta pre 13 minuta

Građani Novog Beograda jutros blokirali radove na Savskom nasipu

Beta pre 13 minuta