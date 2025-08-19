Danas je Preobraženje Gospodnje: Veruje se da je ovo poslednji dan za kupanje u rekama

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Preobraženje Gospodnje.

Preobraženje Gospodnje se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika. Posvećen je trenutku kada se Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao letnje Bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Veruje se da se, uoči praznika, na nebu otvaraju „Božja vrata“ na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje. Preobraženje uvek pada u