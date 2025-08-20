Odobreno; Ofanziva kreće

B92 pre 25 minuta
Odobreno; Ofanziva kreće

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac odobrio je vojne planove ofanzive za grad Gazu, koje su mu sinoć predstavili načelnik Generalštaba Ejal Zamir i drugi visoki oficiri.

On je takođe odobrio "humanitarne pripreme" za procenjenih milion palestinskih civila koji će biti raseljeni iz grada Gaze na jug Pojasa, prenosi Tajms of Izrael. Ofanziva je nazvana "Gideonove kočije B", nakon prethodne operacije istog imena, u kojoj je izraelska vojska preuzela preko 75 odsto teritorije Pojasa Gaze, sa ciljem, kako je navedeno, da se izvrši pritisak na Hamas da postigne sporazum o taocima. Izvor iz bezbednosnih službi kaže da je Kac pohvalio plan
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Izraelski ministar odbrane odobrio planove za zauzimanje Gaze

Izraelski ministar odbrane odobrio planove za zauzimanje Gaze

Sputnik pre 5 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Kac odobrio planove za zauzimanje Gaze, očekuje se milion izbeglica na jugu enklave; Ubijeno 19.000 dece

BLISKOISTOČNI SUKOB: Kac odobrio planove za zauzimanje Gaze, očekuje se milion izbeglica na jugu enklave; Ubijeno 19.000 dece

RTV pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Zeleni na istoku Nemačke: „Usred dana pljuju me na ulici“

Zeleni na istoku Nemačke: „Usred dana pljuju me na ulici“

Danas pre 0 minuta
Kako naplatiti „parkiranje“ ruskih aviona u Nemačkoj?

Kako naplatiti „parkiranje“ ruskih aviona u Nemačkoj?

Danas pre 30 minuta
VIDEO: Vatrena kugla proletela i osvetlila nebo nad Japanom

VIDEO: Vatrena kugla proletela i osvetlila nebo nad Japanom

Radio 021 pre 10 minuta
Kolumbijski farmer obavljao poljoprivredne radove, pa otkrio 600 miliona dolara

Kolumbijski farmer obavljao poljoprivredne radove, pa otkrio 600 miliona dolara

RTV pre 10 minuta
Zaharova: Karta Ukrajine u Beloj kući bila šamar za Zelenskog

Zaharova: Karta Ukrajine u Beloj kući bila šamar za Zelenskog

Sputnik pre 25 minuta