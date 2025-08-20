Odobreno; Ofanziva kreće

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac odobrio je vojne planove ofanzive za grad Gazu, koje su mu sinoć predstavili načelnik Generalštaba Ejal Zamir i drugi visoki oficiri.

On je takođe odobrio "humanitarne pripreme" za procenjenih milion palestinskih civila koji će biti raseljeni iz grada Gaze na jug Pojasa, prenosi Tajms of Izrael. Ofanziva je nazvana "Gideonove kočije B", nakon prethodne operacije istog imena, u kojoj je izraelska vojska preuzela preko 75 odsto teritorije Pojasa Gaze, sa ciljem, kako je navedeno, da se izvrši pritisak na Hamas da postigne sporazum o taocima. Izvor iz bezbednosnih službi kaže da je Kac pohvalio plan