Izrael se sprema za novu ofanzivu: Plan je zauzimanje grada Gaze

EPA Izraelski zvaničnici kažu da će u ofanzivi učestvovati pet divizija

Izraelska vojska je počela pripreme za ranije najavljenu okupaciju grada Gaze, najvećeg u Pojasu Gaze.

Očekuje se da će stotinama hiljada Palestinaca u gradu Gazi biti naređeno da se evakuišu i upute u skloništa na jugu palestinske enklave.

U Izraelu se najavljuje da će oko 60.000 rezervista biti pozvano za operaciju, nazvanu „Gideonove kočije II".

Izraelska vojska je izvestila da je 20. avgusta „poslato oko 60.000 poziva za mobilizaciju rezervista".

Tajms of Izrael piše da će se regrutacija odvijati u nekoliko faza.

Većina - oko 40.000 do 50.000 - moraće da se javi na službu 2. septembra.

Sledeći talas regrutacije biće u novembru i decembru, a treći u februaru i martu 2026. godine.

Istovremeno, izraelski zvaničnik, koji je razgovarao sa novinarima pod uslovom anonimnosti, a koga je citirao Rojters, rekao je da će „većina vojnika koji će biti mobilisani u ovoj novoj fazi biti redovne trupe, a ne rezervisti“.

Izraelska vojska je dodala da će 20.000 rezervista koji su već pozvani biti obavešteni da će im se produžiti trenutni rokovi, čime će ukupan broj rezervista u službi do početka jeseni porasti na 130.000, izveštava Tajms of Izrael.

Mnogi izraelski saveznici osudili su plan, dok su Ujedinjene nacije i nevladine organizacije upozorile da će još jedna ofanziva i dalje masovno raseljavanje imati „strašan humanitarni uticaj" posle 22 meseca rata.

Izraelska vlada je ranije objavila nameru da osvoji ceo Pojas Gaze nakon što su indirektni pregovori sa Hamasom o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca propali prošlog meseca.

Regionalni posrednici pokušavaju da obezbede sporazum pre početka ofanzive i predstavili su novi predlog za 60-dnevno primirje i oslobađanje oko polovine od 50 talaca koju još zatočeni u Gazi.

Hamas je saopštio da je prihvatio predlog, a Izrael još odgovorio.

Izraelski zvaničnici kažu da više neće prihvatati delimični sporazum i zahtevali su sveobuhvatni koji bi omogućio oslobađanje svih talaca.

Veruje se da je još samo 20 talaca živo.

Šta je operacija 'Gideonove kočije'?

Izraelska vojska saopštila je da je u sredu naredila mobilizaciju 60.000 rezervista kao deo priprema za „sledeću fazu operacije Gideonove kočije", ofanzivu koju je pokrenuta u maju.

Izraelski vojni zvaničnik rekao je da su viši komandanti odobrili plan za „postepenu" i „preciznu" operaciju u i oko grada Gaze i da se očekuje da će načelnik štaba, general-potpukovnik Ejal Zamir, završiti plan u narednim danima.

Očekuje se da će pet divizija učestvovati u ofanzivi, prema rečima zvaničnika.

„Kada operacija bude završena, Gaza će promeniti lice i više neće izgledati kao do sada", izjavio je ministar odbrane Izrael Kac, prenosi list Harec.

Odobrio je i plan za „smeštaj" stanovnika Gaze na jugu palestinske teritorije, među kojom je područje al-Mavasi, gde je vojska počela da uspostavlja dodatne punktove za distribuciju hrane i poljske bolnice.

Premijer Benjamin Netanjahu ponavlja ciljeve: oslobađanje svih talaca koje drži Hamas i „kompletan poraz“ palestinske oružane grupe.

Izraelska vojska objavila je i da je brigada Givati nastavila operacije u severnom gradu Džabaliji i na obodu grada Gaze, gde, kako je navedeno, „demontiraju vojnu infrastrukturu iznad i ispod zemlje, eliminišu teroriste i konsoliduju operativnu kontrolu“.

Agencije UN i nevladine organizacije upozorile su na humanitarni uticaj nove ofanzive.

„Izraelski plan za intenziviranje vojnih operacija u gradu Gazi imaće užasan humanitarni uticaj na ljude koji su već iscrpljeni, neuhranjeni, raseljeni i uskraćeni osnovnih stvari potrebnih za preživljavanje", poručili su u zajedničkom saopštenju u ponedeljak.

„Prisiljavanje stotina hiljada ljudi da se presele na jug je recept za dalju katastrofu i moglo bi se pretvoriti u prisilno premeštanje.“

Kažu i da su su područja na jugu gde se očekuje da se stanovnici presele „prenatrpana i loše opremljena da održe ljudski opstanak u velikim razmerama".

Izraelska vojska pokrenula je brutalni rat u Pojasu Gaze kao odgovor na napad koji je predvodio Hamas na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoce.

Od tada je u Pojasu Gaze ubijeno više od 62.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas.

Većina stanovništva Gaze je takođe više puta raseljena; procenjuje se da je više od 90 odsto domova oštećeno ili uništeno; urušeni su zdravstveni sistem, vodosnabdevanje i druga infrastruktura.

Stručnjaci za globalnu bezbednost hrane koje podržavaju UN upozorili su da se „trenutno odvija najgori mogući scenario gladi“ zbog nestašice hrane.

