Tri meseca produžetka kućnog pritvora za aktiviste

Viši sud u Novom Sadu je danas saopštio da je aktivisti STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) Lazaru Diniću i aktivistima Pokreta slobodnih građana (PSG) Mariji Vasić i Ladu Jovoviću produžena za tri meseca mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora.

"Cvjetić Mladenu, Đurić Srđanu i Stefanović Davoru mera traje do 28. avgusta, kada će sud po službenoj dužnosti preispitati tu odluku", precizirano je iz suda.

Prethodno je sin Marije Vasić, Milan Čanak, na mreži X napisao "Mariji i ostalim političkim zatvorenicima su produžili kucni pritvor, vidimo se za pola sata pred sudom".

Marija Vasić i Mladen Cvijetić viđeni su danas ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, gde ih je dočekao kordon policijie koji sporečava blokadu suda.

Oni su imali nanogice, a Marija je nosila i transparent s porukom "Šest meseci nezakonitog pritvora produženo na još 3 meseca".

Kako je objavio novosadski PSG na društvenim mrežama, Marija Vasić je iskoristila svoj jedan sat šetnje da poseti !građane ispred suda”.

Aktivisti PSG i STAV nalaze se u pritvoru od marta, kada su uhapšeni pod optužbom za rušenje ustavnog poretka.

Pored šestoro aktivista koji su u zatvorskom i kućnom pritvoru, još šestoro aktivista organizacije STAV je takođe okrivljeno za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, a oni su u egzilu.

(Beta, 20.08.2025)