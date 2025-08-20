Sad je zvanično: Evo u kom gradu će se održati Evrovizija 2026: Oglasili se organizatori

Blic pre 1 sat
Sad je zvanično: Evo u kom gradu će se održati Evrovizija 2026: Oglasili se organizatori

Austrijska javna radiotelevizija ORF saopštila je da će se sledeće godine najveće muzičko takmičenje "Pesma za Evroviziju" održati u Beču.

Takmičenje će se održati u maju naredne godine, a očekuje se da austrijska prestonica ugosti desetine hiljada posetilaca iz svih krajeva sveta. U trci za domaćinstvo Beč je pobedio Insbruk, grad koji je takođe bio ozbiljan kandidat, ali je na kraju odlučeno da je glavni grad Austrije najbolji izbor s obzirom na bogato iskustvo u organzaciji raznih manifestacija. Inače, Austrija je do sada dva puta organizovala Pesmu Evrovizije – oba puta u Beču 1967. i 2015.
