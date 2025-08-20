Beč određen za domaćina takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026.

Danas pre 2 sata  |  Filip Milosavljevic
Beč određen za domaćina takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026.

Beč je izabran za domaćina takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026. godine, javila je danas javna austrijska radio-televizija ORF, organzator tog događaja koji teba da se održi u maju iduće godine.

Beč je izabran u konkurenciji s Insbrukom koji je takođe bio u igri. U konkurenciji je bio i austrijski grad Insbruk. Austrijski glavni grad već je bio domaćin tog velikog televizijskog događaja 1967. i 2015. godine. Veliko finale 70. izdanja Eurosonga će se održati u subotu, 16. maja, u dvorani Viner Štathale, najvećoj austrijskoj zatvorenoj areni, dok će se polufinala održati u utorak, 12. maja, i četvrtak, 14. maja, prenosi Hrvatska radio-televizija (HRT). Tokom
