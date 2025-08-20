Evropa se utrkuje da iskoristi Trumpovu podršku planu za slanje trupa u Ukrajinu

Paket bezbednosnih garancija za Ukrajinu mogao bi da bude oblikovan već ove nedelje, dok lideri nastoje da iskoriste podršku predsednika Donalda Trumpa za plan koji podrazumeva slanje evropskih trupa kao deo potencijalnog mirovnog sporazuma.

Nakon samita u Beloj kući u ponedeljak, koji je doneo čvršću američku posvećenost garancijama, evropski lideri žele da se oslone na Trumpovu ponudu i ojačaju poziciju Kijeva pred mogući sastanak predsednika Vladimira Putina i Volodymyra Zelenskog. Sastanak evropskih zvaničnika u utorak bio je posvećen planu slanja britanskih i francuskih trupa u Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma, uključujući veličinu i raspored vojnog osoblja, rekli su upućeni sagovornici. Oko