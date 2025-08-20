Pop Mart ima rekordni rast prodaje zahvaljujući Labubu lutkama

Akcije kineskog proizvođača igračaka Pop Mart International Group Ltd. porasle su u sredu najviše u poslednja skoro četiri meseca, nakon što je izvršni direktor Wang Ning izjavio da kompanija lako može da premaši godišnju projekciju prodaje i najavio lansiranje nove mini Labubu lutke.

Cena akcija skočila je do 11 odsto na 310,6 hongkonških dolara, što je najviši nivo otkako je kompanija izašla na berzu u decembru 2020. godine. Time su preokrenuti raniji gubici od 4,7 odsto, nakon što su pojedini analitičari izrazili zabrinutost zbog dugoročnije potražnje za popularnim Pop Mart likovima. Na konferenciji povodom objave rezultata, Wang je rekao da ni sam ne može precizno da predvidi rast zarade usled globalne pomame za Labubu lutkama. Dodao je da