Vučić došao da pogleda Zvezdu, pa doživeo težak udarac: Slobodna Dalmacija o scenama sa Marakane

Crvena zvezda je pretrpela poraz u prvoj utakmici poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, kiparski Pafos je slavio u Beogradu rezultatom 2:1.

Srpski predsednik, Aleksandar Vučić, gledao je utakmicu na stadionu Rajko Mitić, nekadašnjoj Marakani. Crvena zvezda je igrala loše, Kiprani su mogli ubedljivije da slave, piše Slobodna Dalmacija. Dok je izlazio sa stadiona, predsednik Srbije je doživeo još jedan udarac, počelo je skandiranje „Vučiću, pe….“. A na Marakani orilo se: „Vučiću, pederu“ pic.twitter.com/p7NJWSGUXz — Bez Cenzure (@BCenzure) August 19, 2025 Vučić, veliki navijač Crvene zvezde, verovatno