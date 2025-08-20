Znam da zvezdašima nije bilo lako – Elšnik se zahvalio svakom navijaču: Nismo navikli na negativne rezultate na Marakani

Dnevnik pre 2 sata
Znam da zvezdašima nije bilo lako – Elšnik se zahvalio svakom navijaču: Nismo navikli na negativne rezultate na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa na Marakani u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

– Nismo navikli na negativne rezultate na Marakani, ali sada je na nama da okrenemo stvari u revanš utakmici. Prvi gol nas je iznenadio jer smo odmah morali da jurimo rezultat, što je bilo teško psihološki. Taj početak meča je bio ključan, jer su oni iskoristili prednost da se zatvore i igraju na kontra napad, a imaju brze igrače. U drugom poluvremenu smo morali više da rizikujemo, ali smo im ostavili previše prostora. U revanšu moramo da igramo mnogo bolje – rekao
FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakana

