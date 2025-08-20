Spisak je kraći za jedno ime: Bek reprezentacije se vratio u klub i neće putovati na Evrobasket! Interesantno veče u evropskoj košarci: Janis vodio Grke do pobede, Sengun sjajan!

Uroš Trifunović propušta ovogodišnju smotru najboljih reprezentacija Evrope! Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo bez Uroša Trifunovića, iako je mladi bek bio deo uvodnog dela trening kampa pod komandom Svetislava Pešića.

Nakon veoma zapažene sezone u Tofašu, Trifunović je bio uvršten na širi spisak i priključio se nacionalnom timu u Beogradu. Međutim, povreda ga je sprečila da zaigra u kontrolnim mečevima i izbori mesto među dvanaestoricom. Umesto završnih priprema sa reprezentacijom, on seli karijeru u Izrael – danas putuje u Tel Aviv gde će postati novi igrač Makabija. Odluka stručnog štaba bila je očekivana, uz najavu selektora Pešića da će o svemu razgovarati sa mladim
