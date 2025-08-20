Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Neočekivane vesti na marakani: ‘Lova kaplje’ – Ali odakle!?

Izgubila je Zvezda u Beogradu, ali u Pafosu ima čemu da se nada! Crvena zvezda je posle dugog niza mečeva bez poraza na svom stadionu u kvalifikacijama za evropska takmičenja doživela neočekivan poraz, pošto je kiparski Pafos slavio u Beogradu rezultatom 2:1.

Kiparski tim poveo je ekspresno, već u prvom napadu, a zatim mu je VAR poništio još jedan pogodak u prvom delu igre. Zvezda je imala sreće da ne ode na odmor sa dva gola minusa. Umesto da to kazne, Beograđani su primili i drugi gol odmah na startu drugog poluvremena. Iako su se kasnije probudili i uspeli da smanje, poraz je bio neminovan – prvi kod kuće u evropskim rundama još od 2016/2017, kada ih je Ludogorec izbacio u produžecima. Revanš meč igra se naredne
