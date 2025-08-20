Zamena za „Filmske susrete“ – stari filmovi na Letnjoj pozornici

Umesto 60. Filmskih susreta, tradicionanog festivala posvećenog glumačkoj profesiji, krajem avgusta na Letnjoj pozornici biće održani „Susreti na Tvrđavi“ na kom će biti prikazani filmovi za koje su glumci bili nagrađivani Kad budem mrtav i beo, Neka druga žena, Tri karte za Holivud, Bure baruta i San zimske noći, ali i premijera dokumentarnog ostvarenja o dr Miodragu Laziću Ratni hirurg, potom monodrama Petra Božovića, dva koncerta i dva dokumentarca, ali i