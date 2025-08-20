Uprava PMF-a zahteva momentalno puštanje svog studenta na slobodu i poziva građane ispred Prekršajnog suda

Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu zahteva od tužilaštva da momentalno pusti na slobodu studenta koji je danas priveden ispred suda u Novom Sadu. – Prema izjavama svedoka, naš mladi kolega se tokom izgurivanja ljudi koji su mirno protestovali, našao iza kordona.

Ovakvo hapšenje doživljavamo kao klasičan vid zastrašivanja i zloupotrebe organa reda – naveli su u saopštenju i dodali da očekuju da njihov student odmah bude pušten na slobodu. Takođe, zahtevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova da pokrene disciplinski postupak protiv "policajca koji ga je privodio i rekao da ga vode na streljanje". Oni pozivaju sve građane da se danas u 12.30 časova okupe ispred Prekršajnog suda, na Bulevaru oslobođenja 52, na skupu podrške