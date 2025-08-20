RHMZ izdao upozorenje zbog visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visoke temperature, u kombinaciji sa pojačanim južnim i jugozapadnim vetrom, koji se sutra očekuje na teritoriji Srbije.

U četvrtak će maksimalna temperatura biti od 33 do 38 stepeni, a najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra, u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, navodi RHMZ. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na vremenske nepogode koje se očekuju u petak na teritoriji