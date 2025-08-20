RHMZ izdao upozorenje zbog visoke temperature

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
RHMZ izdao upozorenje zbog visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog visoke temperature, u kombinaciji sa pojačanim južnim i jugozapadnim vetrom, koji se sutra očekuje na teritoriji Srbije.

U četvrtak će maksimalna temperatura biti od 33 do 38 stepeni, a najtoplije će biti na jugu i istoku Srbije. Usled umerenog i jakog južnog i jugozapadnog vetra, u donjem Podunavlju i na jugu Banata, a od sredine dana i širom zapadne i južne Srbije, povećava se rizik od iniciranja i ubrzanog širenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, navodi RHMZ. Republički hidrometeorološki zavod upozorava i na vremenske nepogode koje se očekuju u petak na teritoriji
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?

Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?

Radio 021 pre 10 minuta
Važno upozorenje RHMZ za Srbiju: Visoke temperature i pojačan vetar

Važno upozorenje RHMZ za Srbiju: Visoke temperature i pojačan vetar

Nova pre 1 sat
Sutra najtopliji dan, a od petka preokret! Spremite kišobrane Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Sutra najtopliji dan, a od petka preokret! Spremite kišobrane Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Blic pre 2 sata
Vremenska prognoza 21. avgust 2025.

Vremenska prognoza 21. avgust 2025.

RTS pre 2 sata
Sutra nas čeka pakao, a onda stiže nevreme: Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za kraj nedelje

Sutra nas čeka pakao, a onda stiže nevreme: Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za kraj nedelje

Mondo pre 3 sata
Visoka temperatura pa vremenske nepogode: RHMZ izdao upozorenje za četvrtak i petak

Visoka temperatura pa vremenske nepogode: RHMZ izdao upozorenje za četvrtak i petak

Danas pre 4 sati
UPOZORENJE RHMZ: NARANDŽASTI ALARM ZA ISTOČNU SRBIJU – ČETVRTAK TROPSKI DAN, U PETAK MOGUĆE OLUJE I PLJUSKOVI

UPOZORENJE RHMZ: NARANDŽASTI ALARM ZA ISTOČNU SRBIJU – ČETVRTAK TROPSKI DAN, U PETAK MOGUĆE OLUJE I PLJUSKOVI

Pirotske vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZpožar

Regioni, najnovije vesti »

Počeli radovi na uređenju ulice Petra Božovića u naselju Vinik

Počeli radovi na uređenju ulice Petra Božovića u naselju Vinik

Gradski portal 018 pre 30 minuta
Užička vlast SNS uništila Zelenu stazu u kanjonu Đetnje

Užička vlast SNS uništila Zelenu stazu u kanjonu Đetnje

Ozon press pre 5 minuta
Drama na Durmitoru, teže povređena državljanka Češke: Iz planinskih vrleti izvlačili je spasioci i helikopter MUP-a

Drama na Durmitoru, teže povređena državljanka Češke: Iz planinskih vrleti izvlačili je spasioci i helikopter MUP-a

RINA pre 30 minuta
Vuković: Priveli su me zbog pištaljke

Vuković: Priveli su me zbog pištaljke

Rešetka pre 49 minuta
Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?

Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?

Radio 021 pre 10 minuta