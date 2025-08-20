Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?

Ovog četvrtka u Novom Sadu očekuje vas promenljivo vreme ali i nekoliko događaja koje vredi posetiti.

Kao i uvek, 021.rs je tu da vam donese sve najvažnije informacije, a kao i svakog drugog dana, počinjemo sa vremenom. Vreme Ovog četvrtka očekuje vas promenljivo vreme pa je tako moguća kiša ali istovremeno će biti i veoma toplo. Minimalna temperatura biće 19, a maksimalna dnevna 34 stepena. Duvaće slab do umeren južni vetar. Do kraja nedelje očekuje vas još nekoliko promena vremena. Trebalo bi da znate i... Deo Futoga u četvrtak, 21. avgusta neće imati vode. Više
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Važno upozorenje RHMZ za Srbiju

Važno upozorenje RHMZ za Srbiju

Pravda pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje zbog visoke temperature

RHMZ izdao upozorenje zbog visoke temperature

N1 Info pre 3 sata
Važno upozorenje RHMZ za Srbiju: Visoke temperature i pojačan vetar

Važno upozorenje RHMZ za Srbiju: Visoke temperature i pojačan vetar

Nova pre 2 sata
Sutra najtopliji dan, a od petka preokret! Spremite kišobrane Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Sutra najtopliji dan, a od petka preokret! Spremite kišobrane Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Blic pre 3 sata
Vremenska prognoza 21. avgust 2025.

Vremenska prognoza 21. avgust 2025.

RTS pre 3 sata
Sutra nas čeka pakao, a onda stiže nevreme: Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za kraj nedelje

Sutra nas čeka pakao, a onda stiže nevreme: Pogledajte detaljnu vremensku prognozu za kraj nedelje

Mondo pre 4 sati
Visoka temperatura pa vremenske nepogode: RHMZ izdao upozorenje za četvrtak i petak

Visoka temperatura pa vremenske nepogode: RHMZ izdao upozorenje za četvrtak i petak

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadFutog

Regioni, najnovije vesti »

Fudbaleri Dubočice pobedili lidera na tabeli

Fudbaleri Dubočice pobedili lidera na tabeli

Jugmedia pre 2 minuta
Podrška nezavisnim i profesionalnim lokalnim medijima i novinarima treba da bude nacionalni prioritet

Podrška nezavisnim i profesionalnim lokalnim medijima i novinarima treba da bude nacionalni prioritet

Jug press pre 7 minuta
Kragujevačkom kaldrmom: Cvetko Rajović

Kragujevačkom kaldrmom: Cvetko Rajović

RTK pre 1 sat
Vatra guta kineski tržni centar: Veliki požar u Petrovcu na Mlavi - pogledajte buktinju (video)

Vatra guta kineski tržni centar: Veliki požar u Petrovcu na Mlavi - pogledajte buktinju (video)

Kurir pre 47 minuta
Veliki požar u Petrovcu na Mlavi: Zapalio se kineski tržni centar (Video)

Veliki požar u Petrovcu na Mlavi: Zapalio se kineski tržni centar (Video)

Mondo pre 1 sat