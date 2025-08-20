Nestabilno vreme i mnogo događaja u četvrtak u Novom Sadu: Šta vas očekuje?
Radio 021 pre 1 sat | 021.rs
Ovog četvrtka u Novom Sadu očekuje vas promenljivo vreme ali i nekoliko događaja koje vredi posetiti.
Kao i uvek, 021.rs je tu da vam donese sve najvažnije informacije, a kao i svakog drugog dana, počinjemo sa vremenom. Vreme Ovog četvrtka očekuje vas promenljivo vreme pa je tako moguća kiša ali istovremeno će biti i veoma toplo. Minimalna temperatura biće 19, a maksimalna dnevna 34 stepena. Duvaće slab do umeren južni vetar. Do kraja nedelje očekuje vas još nekoliko promena vremena. Trebalo bi da znate i... Deo Futoga u četvrtak, 21. avgusta neće imati vode. Više