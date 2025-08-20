Uroš Trifunović i Alen Smailagić izostavljeni sa spiska reprezentacije Srbije za Evrobasket 2025

Naslovi.ai pre 0 minuta

Selektor Pešić potvrdio da zbog povreda i prelazaka u nove klubove ova dva igrača neće nastupiti na Evropskom prvenstvu, dok se Micić oporavlja i može zaigrati protiv Slovenije.

Uroš Trifunović i Alen Smailagić neće biti deo reprezentacije Srbije na Evrobasketu 2025 zbog povreda i prelaska u nove klubove, Makabi iz Tel Aviva i Virtus iz Bolonje. Odluke je potvrdio selektor Svetislav Pešić, koji je skratio spisak putnika. Telegraf Mondo Sport klub B92

Reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evrobasket, sa posebnim fokusom na oporavak Vasilija Micića, koji trenira po posebnom režimu i postoji mogućnost da zaigra već protiv Slovenije u poslednjoj pripremnoj utakmici. Nikola Jokić je prisutan na pripremama, ali je izostao sa poslednjeg dela treninga. B92 Telegraf Mondo B92 Nova

Selektor Pešić najavio je da će konačan spisak igrača za Evrobasket biti objavljen neposredno pred put u Letoniju. Tim je do sada ostvario šest pobeda u pripremnim utakmicama, a generalna proba je zakazana protiv Slovenije u Beogradskoj areni. B92 B92 Kurir