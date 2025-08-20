Uroš Trifunović i Alen Smailagić izostavljeni sa spiska reprezentacije Srbije za Evrobasket 2025

Naslovi.ai pre 0 minuta
Uroš Trifunović i Alen Smailagić izostavljeni sa spiska reprezentacije Srbije za Evrobasket 2025

Selektor Pešić potvrdio da zbog povreda i prelazaka u nove klubove ova dva igrača neće nastupiti na Evropskom prvenstvu, dok se Micić oporavlja i može zaigrati protiv Slovenije.

Uroš Trifunović i Alen Smailagić neće biti deo reprezentacije Srbije na Evrobasketu 2025 zbog povreda i prelaska u nove klubove, Makabi iz Tel Aviva i Virtus iz Bolonje. Odluke je potvrdio selektor Svetislav Pešić, koji je skratio spisak putnika. Telegraf Mondo Sport klub B92

Reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evrobasket, sa posebnim fokusom na oporavak Vasilija Micića, koji trenira po posebnom režimu i postoji mogućnost da zaigra već protiv Slovenije u poslednjoj pripremnoj utakmici. Nikola Jokić je prisutan na pripremama, ali je izostao sa poslednjeg dela treninga. B92 Telegraf Mondo B92 Nova

Selektor Pešić najavio je da će konačan spisak igrača za Evrobasket biti objavljen neposredno pred put u Letoniju. Tim je do sada ostvario šest pobeda u pripremnim utakmicama, a generalna proba je zakazana protiv Slovenije u Beogradskoj areni. B92 B92 Kurir

Povezane vesti »

Pešić otkrio kada će saopštiti konačan spisak, Micić trenirao

Pešić otkrio kada će saopštiti konačan spisak, Micić trenirao

Sport klub pre 15 minuta
Bez Jokića na treningu pred meč sa Slovenijom, Vasa je tu, ali pažljivo radi

Bez Jokića na treningu pred meč sa Slovenijom, Vasa je tu, ali pažljivo radi

Sportske.net pre 40 minuta
Svetislav Pešić prelomio: Jedan igrač ‘precrtan’ – Mnogi su se iznenadili kada su videli o kome se radi! Neočekivane vesti na…

Svetislav Pešić prelomio: Jedan igrač ‘precrtan’ – Mnogi su se iznenadili kada su videli o kome se radi! Neočekivane vesti na marakani: ‘Lova kaplje’ – Ali odakle!?

Hot sport pre 14 minuta
Kari Pešić otvoreno: O Jokiću, Smailagiću i atmosferi u ekipi! Neočekivane vesti na marakani: ‘Lova kaplje’ – Ali odakle!?…

Kari Pešić otvoreno: O Jokiću, Smailagiću i atmosferi u ekipi! Neočekivane vesti na marakani: ‘Lova kaplje’ – Ali odakle!?

Hot sport pre 4 minuta
Aleksa neobično ozbiljan, otkrio šta mu se najviše sviđa: Mi smo Srbija, ali medalja mora da se zaradi

Aleksa neobično ozbiljan, otkrio šta mu se najviše sviđa: Mi smo Srbija, ali medalja mora da se zaradi

Nova pre 25 minuta
Sjajne vesti za Srbiju: Vasilije Micić na treningu Orlova!

Sjajne vesti za Srbiju: Vasilije Micić na treningu Orlova!

Kurir pre 15 minuta
"Kakav god hajp da se stvara..." Aleksa Avramović o šansama za zlato na Evrobasketu

"Kakav god hajp da se stvara..." Aleksa Avramović o šansama za zlato na Evrobasketu

Kurir pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoSvetislav PešićBolonjaEvrobasketNikola JokićMakabiAlen Smailagić

Sport, najnovije vesti »

Otpao dvojac, Micić trenirao: Pešić otkrio kada će biti poznat konačan spisak za EP

Otpao dvojac, Micić trenirao: Pešić otkrio kada će biti poznat konačan spisak za EP

Danas pre 15 minuta
Krunić u četvrtfinalu turnira u Klivlendu

Krunić u četvrtfinalu turnira u Klivlendu

Danas pre 50 minuta
Krstović prodat za 25 miliona: Zvezda dobiju veću sumu nego od prvobitne kada je napustio crveno-bele

Krstović prodat za 25 miliona: Zvezda dobiju veću sumu nego od prvobitne kada je napustio crveno-bele

Danas pre 1 sat
Lazar Marković ima novi klub

Lazar Marković ima novi klub

Danas pre 2 sata
Branko Lazić se oglasio po napuštanju Crvene zvezde

Branko Lazić se oglasio po napuštanju Crvene zvezde

Danas pre 2 sata