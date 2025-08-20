Marija Vasić, Lazar Dinić i Lado Jovović ostaju u kućnom pritvoru još tri meseca

Mera kućnog pritvora za troje novosadskih aktivista koji su privedeni produžena je za tri meseca, potvrđeno je za 021.rs u Višem sudu u Novom Sadu.

"Dinić Lazaru, Vasić Mariji i Jovović Ladi, produžena je za tri meseca mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora", navodi se u odgovoru suda za 021.rs. Ova odluka ne odnosi se na preostalih troje aktivista, Mladena Cvjetića, Srđana Đurića i Davora Stefanovića. Njima je još uvek na snazi prvobitni kućni pritvor, koji traje do 28. avgusta. Tada će sud, po službenoj dužnosti, preispitati tu odluku. Od polovine marta aktivisti Pokreta slobodnih